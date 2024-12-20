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        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'ı ziyaret etti

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Yönetim Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 09:51 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:41
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        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever, Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar'ı ziyaret etti
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        AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Yönetim Kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alemdar, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde seçilen Tever ve yönetimini kutladı.

        Kongre sonrasında kardeşlik bağlarını güçlendirdiklerini belirten Alemdar, Sakarya'nın adını geleceğin parlayan şehirleri arasına altın harflerle yazdıracaklarını bildirdi.

        Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Sakarya'nın farklı kültürlerin huzur içinde yaşadığı bir gönül coğrafyası olduğuna işaret ederek, "Bizler de bu birlik ve beraberliği her daim diri tutacak, kardeş olacak ve bu kardeşliği hep birlikte gelecek nesillere aktaracağız. Allah nefsimizin istediğini değil, her zaman doğru olanı yapmayı nasip etsin. Her işi Allah rızası için yapmayı, 'olanda hayır vardır' diyerek hareket etmeyi gönlümüze nakşetsin." değerlendirmesinde bulundu.

        Tever de Alemdar'a kongre sürecinde ve öncesinde verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Yeni teşkilatımızda ağabeylerimiz ve genç kardeşlerimiz var. İnşallah sizlerin de teşkilatçılık tecrübeleriniz ışığında çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin gönlünde yer edinmiş bir Cumhurbaşkanımız var. Bizler de teşkilatlar olarak gönüllere dokunmaya gayret edeceğiz. Bizleri burada ağırladığınız ve iyi dilekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu davaya hizmet etmeye devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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