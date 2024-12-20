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        Sakarya'da restore edilen tarihi Yunus Paşa Camisi yeniden ibadete açıldı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Yunus Paşa Camisi yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:52 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:19
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        Sakarya'da restore edilen tarihi Yunus Paşa Camisi yeniden ibadete açıldı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Yunus Paşa Camisi yeniden ibadete açıldı.

        Klasik Osmanlı dönemi mimarisinin nadide örneklerinden biri olan cami, Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azam Yunus Paşa tarafından 1517'de yaptırıldı.

        Kubbesi kurşun kaplı olduğundan halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak da anılan cami, kesme taşlardan kare bir plan üzerine inşa edildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1961 ve 1990 yıllarında restore edilen cami ile ilgili 2022'de yeni bir restorasyon kararı alındı.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen restorasyonla caminin kurşun üst örtü kaplamasında meydana gelen bozulmalar ve pencere açıklıklarındaki çatlakların onarımı için röleve ve restitüsyon projeleri gerçekleştirildi.

        Sakarya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Taraklı Belediyesinin destekleriyle restore edilen cami yeniden ibadete açıldı.

        - "Bu tür eserler ayakta tutulmalı"

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen programda, ecdat yadigarı eserlerin tekrar hizmete açılmasında gayret gösteren ve emek verenlere teşekkür etti.

        Bu tür eserlerin ayakta tutulması gerektiğini vurgulayan Doğan, son yıllarda ciddi kaynak aktarılarak eserlerin ayağa kaldırıldığını söyledi.

        Vali Doğan, gelecek nesillere emanet edilecek bu eserlerin ayağa kaldırılması için Valilik olarak gayret gösterdiklerini belirtti.

        Doğan, Valilik olarak kültür varlıkları fonundan camiye yaklaşık 5 milyon lira destek verdiklerini aktardı.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız da gazetecilere, caminin tarihi, yapılışı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Yıldız, son olarak 2022'de başlayan restorasyon çalışmalarını 2 yıllık özenli çalışmalarla nihayete erdirdiklerini ve caminin yeniden ibadete açıldığını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık yeniden ibadete açılan camide cuma namazı kıldırdı.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, mahalle muhtarları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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