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        Sakarya'dan kısa kısa

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Sakarya Temsilciliği, bir yılı aşkın süredir İsrail'in saldırıları altında yaşayan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amacıyla hayır çarşısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 15:53 Güncelleme: 24.12.2024 - 15:59
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Sakarya Temsilciliği, bir yılı aşkın süredir İsrail'in saldırıları altında yaşayan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amacıyla hayır çarşısı düzenledi.

        KADEM tarafından Gazze'ye destek olmak amacıyla organize edilen "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyası kapsamında 55 ilde hayır çarşısı açıldı.

        Temsilcilikten yapılan açıklamada, "Hayır çarşılarından elde edilen gelir ve toplanacak bağışlar, gıda ve hijyen malzemesi olarak Kızılay'ın yardım gemisiyle Gazze'ye ulaştırılacak." denildi.

        - SUBÜ öğrencileri "Sağlık Sokağı" etkinliği düzenlendi

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünce, Akyazı ilçesinde "Bu Sokakta Sağlık" mottosu ile "Sağlık Sokağı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu" öğrencileri, kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümü yaparak diyabet farkındalığı eğitimi verdi.

        Genç Sağlıkçılar Topluluğu'nun akademisyen ve öğrencileri ise Heimlich manevrası ve 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirmesi ile kanser taraması yaptı.

        Genç Yeşilay Topluluğu, farkındalık oluşturmak amacıyla parmak boyama ve alkol gözlüğü etkinlikleri gerçekleştirdi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) ilişkin bilgilendirmede bulundu.

        Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu akademisyen ve öğrencileri, duyu, motor gelişim ve kas kuvveti değerlendirmesiyle denge testi uygulaması yaptı.

        - Serdivan'da çevre düzenlemesi

        Serdivan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde çevre düzenlemesi yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yürüyüş yollarının bakımı yapıldı, alanın genel temizliği sağlandı. Yeşil alanlardaki çimler biçildi, ağaçlar budandı ve peyzaj düzenlemeleriyle bölgeye estetik görünüm kazandırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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