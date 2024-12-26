Sakarya'da sağlık personelinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağlık personelinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağlık personelinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 21 Aralık Cumartesi günü, otomobille nöbete giden sağlık personeli Furkan K'ye (27) hastaneye yakın bölgede başka bir araçtan silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu yaralanan Furkan K. kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin otomobille kaçtıklarını tespit etti.
Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, O.S. (22) ile U.E'yi (29) İstanbul'da, Z.C.T'yi (31) ise Sakarya'da yakaladı, olayda kullanılan silaha el konuldu.
Bu arada, iddiaya göre şüphelilerin, alacak verecek meselesi nedeniyle aracın eski sahiplerinden Y.S'yi hedef almak istedikleri ve aracı bu kişinin kullandığını düşünerek ateş ettikleri, yaralanan Furkan K'nin olayla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.
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