Sakarya'da sağlık personelinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Bu arada, iddiaya göre şüphelilerin, alacak verecek meselesi nedeniyle aracın eski sahiplerinden Y.S'yi hedef almak istedikleri ve aracı bu kişinin kullandığını düşünerek ateş ettikleri, yaralanan Furkan K'nin olayla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, O.S. (22) ile U.E'yi (29) İstanbul'da, Z.C.T'yi (31) ise Sakarya'da yakaladı, olayda kullanılan silaha el konuldu.

Alınan bilgiye göre, 21 Aralık Cumartesi günü, otomobille nöbete giden sağlık personeli Furkan K'ye (27) hastaneye yakın bölgede başka bir araçtan silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu yaralanan Furkan K. kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.

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