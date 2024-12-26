Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da sağlık personelinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağlık personelinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:51 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da sağlık personelinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağlık personelinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, 21 Aralık Cumartesi günü, otomobille nöbete giden sağlık personeli Furkan K'ye (27) hastaneye yakın bölgede başka bir araçtan silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu yaralanan Furkan K. kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin otomobille kaçtıklarını tespit etti.

        Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, O.S. (22) ile U.E'yi (29) İstanbul'da, Z.C.T'yi (31) ise Sakarya'da yakaladı, olayda kullanılan silaha el konuldu.

        Bu arada, iddiaya göre şüphelilerin, alacak verecek meselesi nedeniyle aracın eski sahiplerinden Y.S'yi hedef almak istedikleri ve aracı bu kişinin kullandığını düşünerek ateş ettikleri, yaralanan Furkan K'nin olayla ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Transferde öncelik Mikautadze!
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme

        Benzer Haberler

        Sakarya'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
        Sakarya'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
        Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki "yasa dışı dinleme davası"nda mütalaa açıkl...
        Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki "yasa dışı dinleme davası"nda mütalaa açıkl...
        Otokar, Sakarya'da liseli öğrenciler için elektrikli araçlar atölyesi açtı
        Otokar, Sakarya'da liseli öğrenciler için elektrikli araçlar atölyesi açtı
        Ferizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Ferizli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü
        Sakarya'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü
        Sakaryaspor ligin ilk bölümünü "tatsız" geçirdi
        Sakaryaspor ligin ilk bölümünü "tatsız" geçirdi