GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Çevreyolu Güneşler mevkisinde K.Ş. yönetimindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil, okula gitmek için yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Safiye Seher Bozkurt'a çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.
Çocuğun hastane morgundan alınan cenazesi, Güneşler Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi. Bozkurt'un ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
Küçük kızın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Güneşler Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü K.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürülen K.Ş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, tepki göstermek için vatandaşlar tarafından araçlarla kapatılan çevre yolunun her iki yönü, polis ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
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