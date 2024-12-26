GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk öldü

Öte yandan, tepki göstermek için vatandaşlar tarafından araçlarla kapatılan çevre yolunun her iki yönü, polis ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Çocuğun hastane morgundan alınan cenazesi, Güneşler Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi. Bozkurt'un ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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