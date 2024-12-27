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        Sakarya'da fındık tarlasına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 21:45 Güncelleme: 27.12.2024 - 21:49
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        Sakarya'da fındık tarlasına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

        Kuzuluk Topçusırtı Mahallesi'nde E.E. (32) yönetimindeki 54 HL 061 plakalı Akyazı Orman İşletme Müdürlüğüne ait kamyonet, yol kenarındaki fındık tarlasına devrildi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan orman muhafaza memurları sürücü E.E. ile R.Ş. (29), Ö.Ö. (27), S.K. (22) ve Ö.K. (26), sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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