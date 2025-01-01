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        Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:05
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        Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi civarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve delici aletlerle saldırdı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada ağır yaralanan B.S, Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kimliği henüz öğrenilemeyen diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.O.G'yi (17) gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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