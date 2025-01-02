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        Sakarya Valisi Doğan'dan Regaip Kandili mesajı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:38
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        Sakarya Valisi Doğan'dan Regaip Kandili mesajı
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, mesajında, mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ne bir kez daha erişmenin mutluluğunu ve huzurunu hep birlikte yaşadıklarını kaydetti.

        Bu gecenin rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul ve manevi huzurun doruğa çıktığı bir fırsat sunduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti:

        "Regaip Kandili, Rabbimizin rahmetine ve lütfuna mazhar olmak için çok kıymetli bir gecedir. Bu anlamlı geceyi dua, ibadet ve muhasebe ile değerlendirirken, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirelim. Unutmayalım ki en büyük gücümüz, inancımız ve kardeşliğimizdir."

        Doğan, İslam aleminin kandilini tebrik ederek, mesajında, "Bu mübarek gecenin, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Dualarımız, kardeşliğimiz, birliğimiz daim olsun." ifadesine yer verdi.

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