Sakarya Valisi Doğan'dan Regaip Kandili mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ne bir kez daha erişmenin mutluluğunu ve huzurunu hep birlikte yaşadıklarını kaydetti.

Bu gecenin rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul ve manevi huzurun doruğa çıktığı bir fırsat sunduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti: