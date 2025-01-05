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        Sakarya'da ziraat mühendisi adayları, SUBÜ Doku Kültürü Laboratuvarı'nda sektöre hazırlanıyor

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Doku Kültürü Laboratuvarı, teknolojik imkanlar eşliğinde verilen eğitimle sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı teknik elemanları yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:30
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        Sakarya'da ziraat mühendisi adayları, SUBÜ Doku Kültürü Laboratuvarı'nda sektöre hazırlanıyor
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Doku Kültürü Laboratuvarı, teknolojik imkanlar eşliğinde verilen eğitimle sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı teknik elemanları yetiştiriyor.

        Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, AA muhabirine, geleceğin mühendislerini teknolojiyi kullanarak yetiştirdiklerini, sektörün ihtiyaç duyduğu teknik elemanları yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.

        Demir, sektörün ihtiyaç duyduğu ürünleri çoğaltmak ve AR-GE altyapısını geliştirmek için laboratuvarda uygulamalar yaptıklarını aktararak, "Burada yaklaşık 100 tür var. Çeşit ortamlarının geliştirilmesi için AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Laboratuvarımızda aynı zamanda öğrencilerimizin doku kültürünü öğrenerek geleceğin ziraat mühendisleri olarak yetişmelerini sağlıyoruz." dedi.

        Dış mekan süs bitkileri sektörünün ön plana çıktığına değinen Demir, "Dış mekan süs bitkisi fidanlarının üretilmesinde doku kültürü en ideal yollardan birisi. Hem hastalıktan ari bitki hem de çok sayıda fidan üretilebilmesi açısından bazı türlerin çoğaltılması oldukça zor olabiliyor. Zor köklenen, çoğaltılan türleri, laboratuvarda bir yılda bir tomurcuktan 2 milyon bitkiye kadar çoğaltma potansiyeliniz bulunuyor. Bunu geleneksel yöntemle yapma şansınız yok." diye konuştu.

        Demir, laboratuvarın doku kültüründe klonlama yaparak milyonlarca bitkiyi çok daha kısa sürede emek yoğun şekilde üretebilme imkanı sunduğuna dikkati çekerek, "O açıdan teknolojinin tarım da kullanılması artık vazgeçilmez bir olgu olarak karşımızda duruyor. Geleceğin mühendislerini bu çerçevede yetiştirmeye çalışıyoruz. Sektörün de taleplerini karşılamak için yine bu laboratuvarımızda aktif olarak çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim görevlisi Neslihan Babalı da laboratuvarda çok fazla sayıda bitki çeşidinin bulunduğunu söyledi. Öğrencilere daha fazla bitki çeşidini göstermeye çalıştıklarını belirten Babalı, mühendis adaylarının bitki biyoteknolojisini öğrenerek eğitim aldığını vurguladı.

        Öğrenci Fatma Nur Gündüz de laboratuvarda küçük dokulardan bitkiyi çoğalttıklarını, AR-GE çalışmaları yaptıklarını ve doku kültürünün yapısını öğrendiklerini aktardı.

        Öğrenci Gülsüm Tüysü de laboratuvarda, bir bitkinin ortama alıştırılmasına kadar geçen bütün aşamaları öğrendiklerini kaydetti.

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