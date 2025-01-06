Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl ücretsiz ve indirimli fiyat uygulamasıyla 12 milyon 729 bin yolcu güvenle yolculuk yaparken, akıllı ulaşım sistemleri 70 bin yeni kullanıcıya ulaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yeninden hizmete başlayan ADARAY, 23 yeni otobüs ve 37 farklı güzergahta 12 milyon 729 bin yolcu taşındı.

Toplu taşıma kullanımın yüzde 25 oranında arttığı Sakarya'da, ulaşımda hızlı, kolay ve güvenilir ödeme seçeneği olan Kart54'ün kullanıcı sayısı artarken, 70 bin 816 yeni kullanıcıya Kart54 tanımlandı. Vize işlemi ise 65 bin 550 kez gerçekleştirilirken ulaşımda kredi kartıyla ödeme sistemi ise 2 milyon kişi tarafından tercih edildi.

Ayrıca, 153-1 Ulaşım Yönetim Merkezi'ne vatandaşlardan gelen 4 bin 500'den fazla talep, istek, öneri ve şikayete en hızlı şekilde cevap verildi. Geçen yıl 261 kapalı otobüs durağı montajlanırken, 313 kapalı durağın ise bakım ve onarımı gerçekleştirildi.