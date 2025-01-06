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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl ücretsiz ve indirimli fiyat uygulamasıyla 12 milyon 729 bin yolcu güvenle yolculuk yaparken, akıllı ulaşım sistemleri 70 bin yeni kullanıcıya ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:41
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl ücretsiz ve indirimli fiyat uygulamasıyla 12 milyon 729 bin yolcu güvenle yolculuk yaparken, akıllı ulaşım sistemleri 70 bin yeni kullanıcıya ulaştı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yeninden hizmete başlayan ADARAY, 23 yeni otobüs ve 37 farklı güzergahta 12 milyon 729 bin yolcu taşındı.

        Toplu taşıma kullanımın yüzde 25 oranında arttığı Sakarya'da, ulaşımda hızlı, kolay ve güvenilir ödeme seçeneği olan Kart54'ün kullanıcı sayısı artarken, 70 bin 816 yeni kullanıcıya Kart54 tanımlandı. Vize işlemi ise 65 bin 550 kez gerçekleştirilirken ulaşımda kredi kartıyla ödeme sistemi ise 2 milyon kişi tarafından tercih edildi.

        Ayrıca, 153-1 Ulaşım Yönetim Merkezi'ne vatandaşlardan gelen 4 bin 500'den fazla talep, istek, öneri ve şikayete en hızlı şekilde cevap verildi. Geçen yıl 261 kapalı otobüs durağı montajlanırken, 313 kapalı durağın ise bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

        - Erenler Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

        Erenler Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Şenol Dinç yönetiminde düzenlendi.

        12 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda 1-5 ve 9-11 nolu maddeler kabul edilirken, 6, 7, 8 ve 12 nolu maddeler ise İmar Komisyonuna havale edildi.

        Toplantıda, Denetim Komisyonu üyeliklerine Bilal Beşkardeşler, Bektemir Beşli, Ünal Canay, Ahmet Özenç ve Eyüp İpekçi seçildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dinç, 9 aylık süreçte Kantin Kart, "Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezi, Akıllı Kent Sistemleri, Sağlık Park ve Bayanlara Özel Spor Salonu" gibi çok sayıda çalışma yapıldığını belirtti.

        Bu yıl planlanan yatırımlardan bahseden Dinç, "Milletimizden aldığımız güçle inşallah 2025 yılı, Erenlerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, sağlık alanında gerçekleşecek yatırımlarla, bilim ve sanatta yapılacak faaliyetlerle, alt ve üstyapı çalışmalarıyla geçecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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