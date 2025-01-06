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        SATSO Başkanı Altuğ, ihracat rakamlarını değerlendirdi

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ihracat açısından verimli bir yılı rekorla noktaladıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:54 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:54
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        SATSO Başkanı Altuğ, ihracat rakamlarını değerlendirdi
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        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ihracat açısından verimli bir yılı rekorla noktaladıklarını bildirdi.

        SATSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altuğ, Sakarya iş dünyasının 6,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Bunun yanında faaliyet illerine göre ihracatımız da yüzde 5,6’lık artışla 10 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılında mevsimsel, duruş dönemleri ve uluslararası süreçler sebebiyle düşüşler yaşasak da yıl sonunda rekorumuzu tazeledik ve düşüşleri yüksek oranda telafi ettik." değerlendirmesinde bulundu.

        Altuğ, dünyanın sürekli değişim içinde olduğunu, üretim modellerinin hızla dönüşüp güncellendiğini, firmaların kendilerini yenilemeleri, geliştirmeleri ve teknolojiye ayak uydurmalarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

        Dünyada üretim için en önemli etmenin maliyet olduğuna işaret eden Altuğ, şunları kaydetti:

        "Ülkemiz uzun yıllardır kaliteli üretimi benimsemiş, istihdam kalitesiyle önde gelen ve maliyetlerin de kısmen aşağıda olduğu bir yatırım imkanı sunuyordu. Ancak artan emtia ve işçilik maliyetleri, bunun yanında TL'nin ciddi değerli olması bizleri de nisbeten pahalı üretim ülkesi haline getirme sürecine soktu. İhracatçımız üretim maliyetleri ve döviz kuru sebebiyle dünya ile rekabet etmekte zorlanıyor. Üstüne de finansmana erişim zorlukları, vize problemleri de binince maalesef rekabette geri kalıyoruz. Tüm bu tabloya rağmen yine de rekorlar kırıyor olmak iş dünyamızın azmi ve kararlılığı sayesindedir. SATSO olarak bizler de ihracatı yaygınlaştırmak, yeni pazarlar bulmak, katma değerli üretim modelleri geliştirmek ve yeşil mutabakat, dijital dönüşüm gibi gelişmelere üyelerimizi hazırlamak adına 2024 yılında UR-GE projelerimize ağırlık verdik, eğitim programlarımızı bu gelişmelere göre dizayn ettik. İki yönlü bu çabaların başarı ile taçlanmasından memnuniyet duyuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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