Sakarya'da açılan film afişleri sergisi ziyaretçileri sinema tarihinde yolculuğa çıkarıyor

Sakarya'da açılan "İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi", ziyaretçilere sinema tarihinde yolculuk imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde, Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı "Sevmek Zamanı" filmi gösterildi.

Gösterimden önce İmoga Koleksiyonu'ndan "Sevmek Zamanı" isimli İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi, sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Tekcan, Enez'in vefatıyla büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, "Sanatçılar öldükten sonra eserleriyle yaşıyor. O da bu eserleriyle burada yaşayan bir sanatçı. Burada sergilenen 40 eser var ama yüzlerce afiş yapan bir sanatçı ve her afişi gerçekten sanat eseri. Bu afişleri bazı kişiler, özellikle yabancılar gördüklerinde hayranlıklarını gizleyemiyor, çok başarılı buluyor. Burada birçok sanatçının mükemmel dediği afiş serisi var." diye konuştu.