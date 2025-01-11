Bakan Kacır, Sakarya'da üretilen akıllı ultrasonik doğal gaz sayacını inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya'da Eska Valve fabrikasını ziyaret ederek, firmanın ürettiği akıllı ultrasonik doğal gaz sayacını inceledi.

Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret eden Bakan Kacır, üretim alanlarını gezdi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Eska Valve Genel Müdür Yardımcısı Murat Çalapkulu, Bakan Kacır'a firmanın ürettiği akıllı ultrasonik doğal gaz sayacıyla ilgili sunum yaptı.

Çalapkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikayı ziyaret ederek kendilerini onurlandıran, yeni ürünleri akıllı doğal gaz sayıcını, yatırımlarını, gelecek plan ve hedeflerini anlatma fırsatını veren Bakan Kacır'a ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Ziyarette dijital dönüşüm hamlesi başlatacak olan "ilk yerli ve milli" akıllı doğal gaz sayacını yetkililere detaylı anlatma fırsatı bulduklarını söyleyen Çalapkulu, "Günümüzde dünyada birçok mekanik sistem ve ürün, uygun şartlar oluştuğunda yerini dijital sistemlere ve ürünlere bırakıyor. Bu süreç hızlanarak devam edecek gibi gözüküyor. Enerji alanında ülkemizde elektrik ve su sektöründe söz konusu dönüşüm süreci, son yıllarda özellikle sayaçlar tarafında hızla revize edildi ve tüm taraflar için ciddi verimlilikler elde edildi." diye konuştu.

Çalapkulu, doğal gaz sektöründe dönüşümün en önemli bileşeninin, uzun yıllardır kullanılan mekanik diyaframlı doğal gaz sayaçları olacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizde şu anda yaklaşık 21 milyon gaz abonesi bulunmakta. Bu sayının önümüzdeki 10 yılda 30 milyona çıkması planlanmaktadır. Bu haliyle Avrupa'nın doğal gaz tüketimi açısından ilk 3 ülkesinden biri olan ülkemizin söz konusu dönüşümü yaşaması kaçınılmazdır. Dünyada bazı ülkelerde mekanik diyaframlı doğal gaz sayaçlarının ultrasonik akıllı doğal gaz sayaçlarına dönüşümü için çalışmalar bitti ve dönüşüm başladı. Birçok ülkede de dönüşüm için ciddi mesafeler kat edildi. Geldiğimiz noktada ülkemizde doğal gaz sektöründe mekanik doğal gaz sayaçlarının dijital ultrasonik doğal gaz sayaçlarına dönüşümü için yasal altyapının hızla kurulması, ürünlerin saha testlerinin ve seri kullanımının hızlanması ve zaman kaybetmemek oldukça önemli hale gelmiştir."