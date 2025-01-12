Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Bahattin Sofuoğlu, ilk kez yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası'nda sürpriz peşinde:

        EMRE AYVAZ - Yeni takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) mücadele edecek milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sürpriz yapmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 12.01.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahattin Sofuoğlu, ilk kez yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası'nda sürpriz peşinde:
        ABONE OL

        EMRE AYVAZ - Yeni takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) mücadele edecek milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sürpriz yapmayı hedefliyor.

        Geçen sezon Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olduğu Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk kez boy gösterecek ve Yamaha Motoxracing'in başarısı için mücadele edecek Bahattin Sofuoğlu, çalışmalarını Sakarya'da Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu yönetiminde sürdürüyor.

        Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni sezon öncesi 22-23 Ocak'ta İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde yapılacak testlerde yeni motosikletiyle ilk kez piste çıkacak.

        - İlk testler 22 Ocak'ta başlayacak

        Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirine, yeni sezonun ilk testlerinin 22 Ocak'ta başlayacağını söyledi.

        Geçen sezonun ortalarında yaşadığı kazada ön çapraz bağlarının yırtıldığını hatırlatan Sofuoğlu, "Sezon biter bitmez ön çapraz bağ ameliyatı oldum. Ameliyattan sonra ilk ayda motora binmeye başladım. İki hafta daha sürem var. Ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra ilk testlere gideceğim. Teste kadar ön çapraz bağı konusunda kendimi yüzde 100 hazırlamaya çalışıyorum. Normalde kasımın sonunda testlere gidecektim ama ocak ayına ertelenince hemen ameliyat oldum, ön çapraz bağ serüveni geçti." diye konuştu.

        Yeni sezon hazırlıklarını, milli motosikletçilerle Kenan Sofuoğlu Pisti'nde antrenman yaparak sürdürdüklerini dile getiren Sofuoğlu, "Beraber antrenman yapmak fayda sağlıyor. Burada rekabet var. Rekabet her zaman insanı geliştiriyor. Kendin bindiğin zaman bu ortamdaki gibi hiçbir zaman rekabetçi olamıyorsun ama karşında rakibin olduğu zaman onlarla sürünce çok daha etkili oluyor." ifadelerini kullandı.

        Red Bull sporcusu Sofuoğlu, katıldığı ilk büyük organizasyonlardan Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda da Yamaha takımıyla mücadele ettiğini anımsatarak, "Dünya üçüncüsü olduk, güzel bir serüvenimiz oldu. Şimdi de inşallah en yüksek segmente yine aynı takımla gitmek nasip oldu. Onlarla sezona başlayacağız. Superbike'ta ilk sezonum olacak. Çok fazla çalışmam gerekiyor, çok da fazla çalışmaya gayret ediyorum. Her yarış, her antrenman adım adım üzerine koymaya, bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. İnşallah sürprizler yapmak, en güzellerini yapmak en kısa sürede nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        "Kışımız 6 ay sürüyor" Kutuplar değil Van
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti

        Benzer Haberler

        Sakarya'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi
        Sakarya'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi
        Sakarya'da kardelenler erken çiçek açtı
        Sakarya'da kardelenler erken çiçek açtı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da ziyaretlerde bulund...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da ziyaretlerde bulund...
        Bakan Kacır, Sakarya'da üretilen akıllı ultrasonik doğal gaz sayacını incel...
        Bakan Kacır, Sakarya'da üretilen akıllı ultrasonik doğal gaz sayacını incel...
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenme azmiyle örnek oluyor
        Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrenme azmiyle örnek oluyor