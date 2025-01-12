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        Sakarya Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği başkanlığına Mahmure Çolak seçildi

        Sakarya Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği (SASÇED) Başkanı Mahmure Çolak, güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 12.01.2025 - 15:20
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        Sakarya Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği başkanlığına Mahmure Çolak seçildi
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        Sakarya Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği (SASÇED) Başkanı Mahmure Çolak, güven tazeledi.

        Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi toplantı salonunda yapılan SASÇED 2. Olağan Kongresi'nde tek listeyle seçime giren mevcut başkan Çolak, oylarının tamamını alarak yeniden seçildi.

        Çolak, yaptığı konuşmada, 2024'te birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdikleri çalışmaları bu sene de sosyal etkinliklerle devam ettireceklerini belirterek, kısa süre içinde yeni yönetim kurulu üyeleriyle görev taksimlerini yapıp alan çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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