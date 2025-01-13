Sakarya'da markette çıkan yangında 3 çalışan dumandan etkilendi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde marketin bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çalışan hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde marketin bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 çalışan hastaneye kaldırıldı.
Ankara Caddesi'nde yer alan bir zincir marketin bodrum katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerince yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 personel Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi süren çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.