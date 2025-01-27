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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 22:08 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:08
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Raşit Yorgancılar, Baykal Tuna, Rüştü Muhammed Orcan

        Sakaryaspor: Szumski, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Fernando, Aabid, Oğuzhan Çapar, Emre Demir (Dk. 72 Serkan Yavuz), Totre (Dk. 46 Burak Altıparmak), Muhammed Himmet Ertürk, Mendy, Simon (Dk. 46 Ozegovic)

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Ramirez (Dk. 88 Efe Taylan Altunkara), Umut Erdem, Diallo (Dk. 79 Kerem Arık), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 80 Bartu Göçmen), Cissokho, Kaan Kanak (Dk. 88 Kazım Can Kahya), Birkan Yılmaz, Oktay Gürdal (Dk. 90+2 Yusuf Talum), Kadir Kaan Yurdakul, Muhammet Ensar Akgün

        Goller: Dk. 29 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 65 Diallo (Manisa FK), Dk. 90+2 Ozegovic (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Cissokho, Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 90 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Dk. 76 Oğuzhan Çapar, Dk. 80 Aabid, Dk. 85 Mendy (Sakaryaspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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