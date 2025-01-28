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        Sakarya'da yaralı domuza eziyet eden 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaralı haldeki domuza eziyet ettiği gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 00:15 Güncelleme: 28.01.2025 - 00:15
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        Sakarya'da yaralı domuza eziyet eden 3 zanlı hakkında adli işlem yapıldı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaralı haldeki domuza eziyet ettiği gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kamışlı Mahallesi'nde yolda yaralı haldeki domuza tekme atarak eziyet eden ve alkollü olduğu belirlenen grup, bu anları video çekerek sosyal medyada paylaştı.

        Olaya ilişkin Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.G (24), Y.B. (28) ve O.A. (21) ekiplerce gözaltına alındı.

        Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda, şüpheliler hakkında, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" ve Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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