Sakarya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı

Olaya ilişkin gözaltına alınan ve çeşitli suçlarda kayıtları bulunan B.T, U.G, M.G, E.G, R.G, R.G ve Ş.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalınan hayvanları mandırada bulan ve bu hayvanlardan birinin çalındıktan sonra doğum yaptığını tespit eden ekipler, toplam 14 büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti.

Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), kamera kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden araştırma başlattı.

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