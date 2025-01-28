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        Sakarya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı

        Sakarya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 17:30 Güncelleme: 28.01.2025 - 17:30
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        Sakarya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi tutuklandı
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        Sakarya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde hayvancılık yapan M.K'nin (76), bölgede otlayan 14 büyükbaş hayvanı farklı tarihlerde çalındı.

        Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), kamera kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden araştırma başlattı.

        İncelemeler ve araştırmalar neticesinde, hayvanların Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İ.G'ye satıldığı tespit edildi.

        Çalınan hayvanları mandırada bulan ve bu hayvanlardan birinin çalındıktan sonra doğum yaptığını tespit eden ekipler, toplam 14 büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan ve çeşitli suçlarda kayıtları bulunan B.T, U.G, M.G, E.G, R.G, R.G ve Ş.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, "suç işlemek amaçlı örgüt kurmak" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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