Sakarya'da gübre dağıtım firmaları denetlendi

Sakarya'da üreticilerin güvenilir bitki koruma ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla gübre dağıtıcı bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrolleri ile son kullanım tarihleri, satışı yasak maddeler, insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı, iş yerindeki güvenlik tedbirlerinin uygunluğuna kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, AA muhabirine, tarımda önemli girdi olan gübrenin piyasa arzına uygunluğunun değerlendirildiğini söyledi.

Özerdem, "Tarımdan önemli girdi kalemlerinden biri olan gübrenin piyasaya arzında kriterlere uygunluğu, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya arzının önlenmesi açısından Sayın Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla 81 ilde gübre denetimleri eş zamanlı olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda Sakarya ilimizde de 292 gübre bayimiz ve 16 üretici firmamızla denetimlerimizi devam ettirmekteyiz." dedi.

Denetim sürecinden bahseden Özerdem, "Vatandaşımızın daha bilinçli şekilde gübre kullanımını sağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir. Gübrenin üzerindeki karakodu Bakanlığımızın uygulamış olduğu programda okutarak gübrenin hangi firmadan çıktığı, şu an hangi depoda olması gerektiği konusundaki bilgileri kontrol ederek denetimlerimizi yapmaktayız." diye konuştu.

Denetim yapılan firma yetkilisi Olcay Kayıkcı da denetimleri faydalı bulduğunu dile getirdi.