Taraklı Kaymakamı Tunalı, göreve başladı
Taraklı Kaymakamlığına vekaleten atanan Senanur Tunalı, görevine başladı.
Taraklı Kaymakamlığına vekaleten atanan Senanur Tunalı, görevine başladı.
İlçeye gelen Tunalı, kaymakamlık binası önünde kamu görevlileri tarafından karşılandı.
Kamu personeliyle tanışan Tunalı, daha sonra makamına geçerek görevine başladı.
Tunalı, Taraklı'da görev yapacak olmaktan mutlu olduğunu belirterek, hep birlikte güzel hizmetler gerçekleştireceklerine inandığını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.