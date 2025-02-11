Sakarya'da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi

Çekici ve dorselerde yapılan aramada, 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Akyazı ve Hendek gişelerinde M.S.C. (26) ve O.M'nin (28) kullandığı tırları durdurdu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.