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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 36 zanlı yakalandı

        Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:33 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:33
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 36 zanlı yakalandı
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        Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı.

        Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 1-11 Şubat'ta operasyonlar düzenledi.

        Uyuşturucu ticareti yapan ve kullandığı tespit edilen şüphelilerin üst ve adres aramalarında, 1 kilo 699,48 gram uyuşturucu madde ve 220,7 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tüfek ve 3 kartuş ele geçirildi.

        Operasyonlarda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması olan 2 hükümlünün de bulunduğu toplam 36 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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