Sakarya'da kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi zabıtadan koşarak kaçtı

Zabıta ekipleri, Karasu ilçe merkezinde koltuk değneğiyle kendini engelli gibi göstererek dilendiğini fark ettikleri kişiyi zabıta aracına bindirerek belediye binasına götürdü.

Sakarya'da kendini engelli gibi göstererek dilenen kişinin zabıtadan koşarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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