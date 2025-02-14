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        Sakarya'da kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi zabıtadan koşarak kaçtı

        Sakarya'da kendini engelli gibi göstererek dilenen kişinin zabıtadan koşarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:05 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:05
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        Sakarya'da kendini engelli gibi göstererek dilenen kişi zabıtadan koşarak kaçtı
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        Sakarya'da kendini engelli gibi göstererek dilenen kişinin zabıtadan koşarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Zabıta ekipleri, Karasu ilçe merkezinde koltuk değneğiyle kendini engelli gibi göstererek dilendiğini fark ettikleri kişiyi zabıta aracına bindirerek belediye binasına götürdü.

        Araçtan inen kişi, belediye binasına girdiği sırada elindeki koltuk değneğiyle koşarak kaçmaya başladı.

        Zabıta ekiplerince yakalanan şüphelinin üzerinden çıkan 1531 liraya el konuldu.

        Dilenciye, Kabahatler Kanunu uyarınca 1406 lira para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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