Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarında
Sakarya'da meydana gelen 2 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Sakarya'da meydana gelen 2 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta taksi ile sola dönmek isteyen SUV tipi aracın çarpışması yer aldı.
Arifiye ilçesinde ise Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki kavşakta taksi ile motosikletin çarpışması kameralarca kayıt altına alındı.
Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.
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