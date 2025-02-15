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        Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarında

        Sakarya'da meydana gelen 2 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:22 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:22
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        Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarında
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        Sakarya'da meydana gelen 2 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan KGYS kayıtlarında, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta taksi ile sola dönmek isteyen SUV tipi aracın çarpışması yer aldı.

        Arifiye ilçesinde ise Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki kavşakta taksi ile motosikletin çarpışması kameralarca kayıt altına alındı.

        Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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