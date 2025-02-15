Sakarya'da trafik kazaları KGYS kameralarında

Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

Arifiye ilçesinde ise Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki kavşakta taksi ile motosikletin çarpışması kameralarca kayıt altına alındı.

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