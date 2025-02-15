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        Sakarya'da güvenlik güçlerinin yol uygulamalarının telefondan anlık paylaşılmasına 4 gözaltı

        Sakarya'da jandarma ve polis ekiplerinin yol uygulamalarının telefondan anlık paylaşılmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 18:16 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:16
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        Sakarya'da güvenlik güçlerinin yol uygulamalarının telefondan anlık paylaşılmasına 4 gözaltı
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        Sakarya'da jandarma ve polis ekiplerinin yol uygulamalarının telefondan anlık paylaşılmasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-650 kara yolunun Kocaali, Karasu, Ferizli, Söğütlü, Adapazarı kesimlerinde gidiş dönüş istikametinde kurulan jandarma ve polis uygulama noktalarının 22 Şubat 2024'te kurulan Whatsapp grubu üzerinden anlık paylaşıldığı bilgisine ulaştı.

        Çalışma başlatan ekipler, grubun kurucusu ve yöneticisi olduğu belirtilen A.E.P. (37) ile grubun diğer yöneticileri E.Y. (37), İ.Ö. (35) ve H.Y. (35) "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Söz konusu Whatsapp grubuna üye 900 kişiden 150'sinin "uyuşturucu madde imali ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "kaçakçılık" gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Grupta yer alan 3 kişi hakkında ise arama kararı olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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