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        Sakarya'da geleceğin aşçıları taşımalı öğrencilere yemek hazırlıyor

        Sakarya'da meslek liseliler, okulun mutfağında günlük 2 bin 700 taşımalı öğrenci için yemek yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:25 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:41
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        Sakarya'da geleceğin aşçıları taşımalı öğrencilere yemek hazırlıyor
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        Sakarya'da meslek liseliler, okulun mutfağında günlük 2 bin 700 taşımalı öğrenci için yemek yapıyor.

        Hendek ilçesindeki Yeni Mahalle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü'nde eğitim gören 72 öğrenci, öğretmenleri ve uzman aşçılar eşliğinde okulun mutfağında uygulamalı eğitimlerle yemek pişiriyor.

        Öğrenciler hazırladıkları yemekleri, Hendek ve Düzce'nin Gümüşova ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki 2 bin 700 öğrenciye ulaştırıyor.

        Derslerde yemek yapımıyla ilgili öğrendiklerini pratikte uygulama imkanı bulan öğrenciler, döner sermayeden de kazanç sağlıyor.

        - "Öğrencilerimize mesleğin inceliklerini öğretiyoruz"

        Okul müdürü Alim Oktar, AA muhabirine, okulda öğrencilerin mesleklerini uygulamalı öğrenme imkanı bulduğunu söyledi.

        Öğrencilerin döner sermayeden aldıkları ücretle harçlıklarını çıkardığını aktaran Oktar, "Şimdiden, öğrenciyken para kazanmaya başlamış oluyorlar." dedi.

        Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alan Şefi Halime Aydemir de öğrencilerin teorik bilgileri yemek yaparak pratiğe dönüştürdüğünü söyledi.

        Aydemir, yemeklerin hazırlık sürecinden bahsederek, "Öğrencilerimize mesleğin inceliklerini öğretiyoruz. Yemek üretimini mesleğin merkezinde öğrenmiş oluyorlar." ifadesini kullandı.

        11. sınıf öğrencisi Simay Kılıç okulda çeşitli yemekler yapmayı öğrenerek geleceğe hazırlandıklarını kaydetti.

        Kılıç, ileride pastacılık sektöründe çalışmak istediğini belirterek, "Küçük bir dükkan açmak istiyorum, hayalim bu." dedi.

        Öğrenci İrem Alkaş, severek yemek yaptığını ifade ederek, kendini geliştirme imkanı bulduğu için memnun olduğunu dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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