Sakarya'da durdurulan tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çekici ve dorsede yapılan aramada, 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hendek Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Hendek gişelerinde S.C'nin (26) kullandığı tırı durdurdu.

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