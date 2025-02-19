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        Sakarya'da durdurulan tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi

        Sakarya'da durdurulan tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:42 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:58
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        Sakarya'da durdurulan tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi
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        Sakarya'da durdurulan tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hendek Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Hendek gişelerinde S.C'nin (26) kullandığı tırı durdurdu.

        Çekici ve dorsede yapılan aramada, 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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