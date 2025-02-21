Sakarya'da scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı

Bu nedenle 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günü motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler çerçevesinde kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

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