Sakarya'da yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Ekipler ise vatandaşları yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahalle ve yaylalara çıkmamaları konusunda uyardı.

Daha sonra hastanede sağlık kontrolünden geçen bu kişiler, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Bölgeye intikal eden ekipler tarafından kurtarılan 3 kişi, Hüseyinli Mahallesi'ne getirildi.

İstanbul ve Kocaeli'den gelerek İnönü Yaylası'nda 4 gündür kamp yapan Ali İhsan S. (64), Enver M. (56) ve Talha A. (54), kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede mahsur kaldı.

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