Sakarya'da mart ayında ramazana özel kültür ve sanat etkinlikleri yapılacak

Sakarya'da mart ayında ramazanın manevi atmosferini yansıtan kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kültür ve sanat alanındaki etkinlikler ramazan boyunca devam edecek.

Etkinliklere katılım sağlamak isteyenler program takvimine ve sanal etkinlik kitapçığına www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.

Etkinlik takvimine göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nca 4 Mart'ta Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde saat 20.30'da tasavvuf musikisi dinletisi sunulacak, tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu tarafından saat 21.00'de Karagöz ile Hacivat gösterimi yapılacak.

Ziya Taşkent Konser Salonu'nda 5 Mart'ta saat 21.30'da "Sufi Nağmeler" ramazan dinletisi, 6 Mart'ta saat 20.30'da Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından mehteran gösterimi sunulacak.

Ofis Sanat Merkezi'nde 6 Mart'ta saat 14.00'te "Mukaddes Emanetler Sergisi" açılacak. 8 Mart'ta saat 21.30'da Orhangazi Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz tarafından oruç-takva ilişkisi konferansı düzenlenecek.

İstanbul Efendisi Tiyatrosu'nca 7 Mart'ta saat 21.00'de Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Tiyatro Parantez" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

Programlar kapsamında ilahi dinletisi, söyleşi, sergi, tasavvuf dinletisi ile Kadir Gecesi özel etkinlikleri düzenlenecek.