Sakarya'da balkondan düşen hamile kadın öldü

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çamaşır asarken dengesini kaybederek balkondan düştüğü iddia edilen kadının kocası A.K.A.K. (30) ile evde bulunan yabancı uyruklu S.N.H. ve A.H.A'yı gözaltına aldı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan anne ve 28 haftalık olduğu öğrenilen bebek kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.