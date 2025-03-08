Sakarya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Ercan, SATSO'nun kadın çalışanlarıyla bir araya gelerek tebriklerini iletti, çiçek verdi.

Altuğ, kadınların iş dünyasındaki katkılarının çok değerli olduğunu vurguladı.

Kadınların, iş hayatındaki başarılı katkılarıyla toplumsal ilerlemenin en önemli unsurlarından birini oluşturduğunu belirten Altuğ, "Bugün, sadece kadınların değil, hepimizin birlikte daha güçlü bir toplum kurma yolunda atacağımız adımların kutlanması gerektiğini unutmamalıyız. Kadın çalışanlarımıza bu çiçekler, onları onurlandırmanın ve gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etmenin simgesidir. Onlarla bu dünyanın çok daha güzel olduğunu yineliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ercan da tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

- AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Çetin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Çetin, İl Başkanlığında düzenlediği basın açıklamasında, bugünün emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu kaydetti.

8 Mart'ın kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin sembolü olduğunu belirten Çetin, kadınların gününü kutladı.

Çetin, AK Parti olarak kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı, lütuf değil, "hak mücadelesi" olarak gördüklerini aktararak, kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğunu ve Türkiye Yüzyılı'nda adalet içinde birlikte toplum inşa edeceklerine inandıklarını belirtti.