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        Sakarya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:36
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        Sakarya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

        SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Ercan, SATSO'nun kadın çalışanlarıyla bir araya gelerek tebriklerini iletti, çiçek verdi.

        Altuğ, kadınların iş dünyasındaki katkılarının çok değerli olduğunu vurguladı.

        Kadınların, iş hayatındaki başarılı katkılarıyla toplumsal ilerlemenin en önemli unsurlarından birini oluşturduğunu belirten Altuğ, "Bugün, sadece kadınların değil, hepimizin birlikte daha güçlü bir toplum kurma yolunda atacağımız adımların kutlanması gerektiğini unutmamalıyız. Kadın çalışanlarımıza bu çiçekler, onları onurlandırmanın ve gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür etmenin simgesidir. Onlarla bu dünyanın çok daha güzel olduğunu yineliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Ercan da tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        - AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Çetin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

        AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Çetin, İl Başkanlığında düzenlediği basın açıklamasında, bugünün emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu kaydetti.

        8 Mart'ın kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin sembolü olduğunu belirten Çetin, kadınların gününü kutladı.

        Çetin, AK Parti olarak kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı, lütuf değil, "hak mücadelesi" olarak gördüklerini aktararak, kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğunu ve Türkiye Yüzyılı'nda adalet içinde birlikte toplum inşa edeceklerine inandıklarını belirtti.

        Kadınların siyasetten ekonomiye, akademiden sanata kadar her alanda önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla AK Parti hükümetlerinin kadına karşı şiddet, eğitim, siyasi temsil, ekonomik eşitsizlik gibi pek çok konuda öncü adım attığını dile getirdi.

        Çetin, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kadın hakları konusunda hayata geçirdikleri düzenlemelerden de bahsetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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