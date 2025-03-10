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        Sakarya'da kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye ceza kesildi

        Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:52
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        Sakarya'da kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye ceza kesildi
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        Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1-9 Mart'ta kumar oynayan ve oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Adapazarı ilçesinde 2, Karasu ilçesinde ise 1 olmak üzere 3 iş yeri geçici süre faaliyetten men edildi.

        Düzenlenen operasyonlarda 16 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, 23 bin 400 liraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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