Sakarya'da kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye ceza kesildi

Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1-9 Mart'ta kumar oynayan ve oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Adapazarı ilçesinde 2, Karasu ilçesinde ise 1 olmak üzere 3 iş yeri geçici süre faaliyetten men edildi.

Düzenlenen operasyonlarda 16 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, 23 bin 400 liraya el konuldu.