Sakarya'da kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye ceza kesildi
Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ve Karasu ilçelerinde kumar oynayan ve oynatan 16 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1-9 Mart'ta kumar oynayan ve oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Adapazarı ilçesinde 2, Karasu ilçesinde ise 1 olmak üzere 3 iş yeri geçici süre faaliyetten men edildi.
Düzenlenen operasyonlarda 16 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, 23 bin 400 liraya el konuldu.
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