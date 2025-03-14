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        Pamukova Kaymakamı Temurci ile Belediye Başkanı Akın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

        Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci ve Belediye Başkanı Fatih Akın, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:57 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:33
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        Pamukova Kaymakamı Temurci ile Belediye Başkanı Akın, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
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        Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci ve Belediye Başkanı Fatih Akın, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

        Kaymakam Temurci, ilk olarak İlçe Sağlık Müdürü Merve Nida Şahin'i ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı, çiçek takdim etti.

        Ardından Şahin ile sağlık kuruluşlarını ziyaret eden Temurci, doktorlar ve sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlayarak istek ve taleplerini dinledi.

        Belediye Başkanı Akın da Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanı olan eşi Dilek Akın ile İlçe Sağlık Müdürü Şahin'e gül verdi.

        İlçedeki sağlık kuruluşlarını da ziyaret eden Akın, sağlık çalışanlarına gül takdim ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Akın, "İlçemizde büyük özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Fedakarlıkları ve insan sağlığına verdikleri emek için kendilerine gönülden teşekkür ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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