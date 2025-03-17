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        Ticaret Bakanı Bolat, Sakarya'da iftar programında konuştu:

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 22 yılda yüzde 5,3 yıllık reel büyüme kaydedildiğini belirterek, "2002'de 230 milyar dolar olan milli gelirimizi, geçen yılı 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelirle kapattık ve Dünya Bankası sınıflandırmasına göre Türkiye artık üst gelirde yer alan ülkeler ligine yükseldi. Milli gelirimiz de kişi başına 3 bin 600 dolardan 15 bin 463 dolara yükseldi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 00:14 Güncelleme: 17.03.2025 - 00:28
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        Ticaret Bakanı Bolat, Sakarya'da iftar programında konuştu:
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 22 yılda yüzde 5,3 yıllık reel büyüme kaydedildiğini belirterek, "2002'de 230 milyar dolar olan milli gelirimizi, geçen yılı 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelirle kapattık ve Dünya Bankası sınıflandırmasına göre Türkiye artık üst gelirde yer alan ülkeler ligine yükseldi. Milli gelirimiz de kişi başına 3 bin 600 dolardan 15 bin 463 dolara yükseldi." dedi.

        Bakan Bolat, Sakarya Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bolat, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yusuf Alemdar ile görüştü.

        AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinin ardından Serdivan ilçesindeki bir salonda partisinin düzenlediği "Geleneksel Esnaf, Eşraf ve İş Dünyası Buluşması" iftar programına katıldı.

        Burada konuşan Bolat, iş dünyası mensuplarıyla, esnaf odalarıyla, birliklerle hasbihal edip iftar sofrasını paylaşmak için Sakarya'ya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Ticaret Bakanlığının 775 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracatını ve ithalatını düzenleyen, denetleyen, yürüten devasa kuruluş olduğunu belirten Bolat, 163 gümrük müdürlüğünün karada, denizde, limanlarda, hava yolunda gerekli geçişleri, hızlı ve etkin şekilde yönetip gerekli denetimi de gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Bolat, dünyada son yıllarda önemli ekonomik sıkıntıların, krizlerin ve salgınların yaşandığına değinerek, devletin, hükümetin kimseyi açıkta bırakmadığını, gelir desteği, kira desteği ve özellikle işten çıkarılanlar için işsizlik sigortası gibi birçok desteklerle iş dünyasına kol kanat germeye gayret ettiğini vurguladı.

        - "Siyasi istikrar olmasaydı ekonomik büyüme olamazdı"

        Dünyada yaşanan olumsuzluklar ve ekonomik daralmalara rağmen Türkiye'nin ekonomide büyüyerek bugünlere gelmeyi başardığına işaret eden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Son 22 yılda yüzde 5,3 yıllık reel büyüme kaydettik. 2002'de 230 milyar dolar olan milli gelirimizi, geçen yıl 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelirle kapattık ve Dünya Bankası sınıflandırmasına göre Türkiye artık üst gelirde yer alan ülkeler ligine yükseldi. Milli gelirimiz de kişi başına 3 bin 600 dolardan 15 bin 463 dolara yükseldi. İhracatımız 36 milyar dolar mal ihracatından 262 milyar dolara, hizmetler ihracatımız 14 milyar dolardan 115 milyar dolara yaklaşık 7 buçuk katı yükseldi. İstihdamımız 2002'de 21 buçuk milyon kişiyken, ocak ayını 32 milyon 600 bin kişi ile kapattık. Yani 11 milyon yeni istihdam kazandık. Eğer siyasi istikrar olmasaydı kavga, gürültü, anarşist, huzursuzluk olsaydı böyle bir ekonomik büyüme olamazdı."

        Bakan Bolat, Sakarya'nın 1999 depreminin yaralarını sardığını ve örnek bir huzur şehri konumuna geldiğini belirterek, kentin yatay mimarinin en güzel örneğini sergilediğini anlattı.

        Kahramanmaraş merkezli depremden 11 ilin etkilendiğini, özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin çok ağır yaralar aldığını anımsatan Bolat, "2 yılda tam 2,6 trilyon lira. Bizim bu yılki bütçemiz 12 trilyon lira civarında. Yani deprem faturası 2023 bütçemizin yüzde 40'ydı. 2,6 trilyon, 75 milyar dolar iki yılda harcandı. Altyapı çalışmaları, konutlar, köy evleri, hastaneler, okullar, çevre yolları, kanalizasyonu, suyu, elektriği her şeyiyle 201 bin insanımız yerleştirildi. Kalan 252 bin hak sahibi de inşallah bu yıl sonuna kadar kavuşacaklar. Sık sık gidiyoruz görüyoruz. Jet hızıyla çok büyük çalışma var ve orası dünyanın en büyük şantiyesi. Bunun tabii getirdiği bir yan etki var." şeklinde konuştu.

        Bolat, fiyatlar istikrara kavuştukça, normale dönüş oldukça esnafın, iş dünyasının ve sanayicinin iş hacminin artacağını, enflasyonun düştükçe kredi maliyetlerinin de düştüğünü ifade etti.

        Dünyada büyük ticaret savaşlarının başladığını, bu durumdan Türkiye'nin de etkilenmesinin normal olduğunu söyleyen Bolat, şöyle devam etti:

        "Yılda 10 milyar dolar ihracatı olan Sakarya'ya özel önem atfediyoruz. Faaliyet bazında ihracat rakamlarını biz 1 Ocak 2024'ten beri açıklıyoruz. Sakarya'nın ihracatı şirket merkezlerine göre 6,5 milyar dolardı ama faaliyet bazında üretim yeri olarak Sakarya'nın ihracatı 10 milyar dolar. İthalatı ise 4,6 milyar dolar. Sakarya bizim için dış ticaret fazlası veren, ihracatın ithalata payı yüzde 152 olan çok güzel bir şehrimiz. Tarımda, sanayide, lojistikte hizmetlerde inşallah Sakarya gelişimini devam ettirecek. Biz hükümet olarak Sakarya için ve 80 vilayetimiz için ne lazımsa yapmaya gayret ediyoruz.

        Deprem harcamalarının büyük kısmı inşallah bu yıl sonuna kadar geçmiş olacak. Gelecek yıl 2026'da bütçe açısından daha bir rahatlama olacak. Ve iş dünyası, emekliler, işçi, çiftçi, memur, esnaf her kesimin daha da rahatlayacağı, daha bir bolluk dönemini Allah'ın izniyle başaracağız. Bu yılın ortalarından itibaren gerek enflasyondaki geriye gidiş, gerekse yatırımların ve büyümenin finansman maliyetlerindeki düşüşe paralel hızlanmasıyla Türkiye'miz yine o yıllık ortalamada yüzde 5,3 sağladığı 22 yıl ortalamasına yakın rakamlarda gelişimini devam ettirecek."

        Katılımcıların ramazan ayını tebrik eden Bolat, daha sonra iş dünyasıyla basına kapalı soru cevap kısmına geçti.

        Programa, Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci, Murat Kaya, Lutfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, iş insanları, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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