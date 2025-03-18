Sakarya ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya Şehitliği'ndeki törene, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, gaziler, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Doğan, Baş ve Alemdar tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askerler saygı atışı yaptı, İstiklal Marşı okundu.

Şehitlik Anı Defteri'ni imzalayan Vali Doğan, yaptığı konuşmada, "Bağımsızlık aşkı, vatanın bütünlüğü, birlik ve beraberlik, milli ve manevi değerler söz konusu olduğunda hiçbir engel tanımayan bu asil millet, bunun en güzel örneğini Çanakkale Zaferi'nde göstermiştir." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de Bağçeşme Şehitliği'ndeki törende, protokol üyelerinin çelenk sunumunun ardından Yüzbaşı Mehmet Emre Burkay, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi sonrasında şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Vali İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Berna Abiş, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı.

Törene, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, kurum müdürleri, gaziler, askeri personel ve öğrenciler katıldı.

- Bolu

Bolu Garnizon Şehitliği'ndeki törene, Vali Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop, Belediye Başkanı Tanju Özcan, daire müdürleri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.