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        Sakarya'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Sakarya Garnizon Komutanlığınca şehit aileleri ile gazilere iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:20
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        Sakarya'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
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        Sakarya Garnizon Komutanlığınca şehit aileleri ile gazilere iftar verildi.

        İftar programından önce 1993'te Van'ın Çatak ilçesinde şehit olan Jandarma Asteğmen Erdoğan Yeni'nin 88 yaşındaki babası Mehmet Ali Yeni ile ailesi, Arifiye ilçesindeki ikametinden alınarak Adapazarı ilçesindeki Çark Kışlası'na getirildi.

        Burada Yeni ailesini Sakarya Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş karşıladı.

        Aileyle bir süre sohbet eden Baş, daha sonra oğlunun birikmiş şehit maaşı ile sattığı arsanın geliri olan toplam 1 milyon 200 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfına bağışlayan Mehmet Ali Yeni'ye, Türk bayrağı ve anı olarak bıçak takdim etti.

        - "Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek için elimizden ne geliyorsa yapalım"

        Yeni, gazetecilere, oğlunun askerlik ve şehit olma sürecinden bahsetti.

        Oğlunun üniversite mezunu olduğunu, diplomasını almadan şehit düştüğünü, sonrasında kendisinin oğlunun diplomasını aldığını anlatan Yeni, oğluna bağlanan şehit maaşını bir süre sonra biriktirmeye başladığını söyledi.

        Yeni, bu birikimi TSK Güçlendirme Vakfına bağışladığını belirterek, "Bir arsam vardı, ailem ona Kur'an kursu yapmayı düşünüyordu. Onu yapamadık ve neticede orayı sattım. Daha sonra iki çocuğumun haklarını verdim. Şehit olan çocuğumun hakkını vakfa yatırdım. Toplam 1 milyon 200 liralık bağışımız oldu. Bir plaket verildi, emekli bir general gelmişti yanımıza ona, 'Bu parayı ne yapıyorsunuz?' diye sordum. O da 'Türkiye'nin 5 büyük silah firmasıyla bir araya geldik, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendiriyoruz. Mütevelli heyetinin başında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var.' dedi. Bunu duyunca daha bir güçlendim ve 'O zaman daha çok şeyler daha yatırırım.' dedim." diye konuştu.

        Elinden geldiğince TSK'ye desteğinin süreceğini dile getiren Yeni, "Bu şekilde hayrımız olur diye karar verdik. Yine bağış yapmayı düşünüyorum. Allah bana verdikçe ben de devlete vereceğim. Çok gururluyum, olumlu tepkiler de alıyoruz. Beni tanıyan her yerden bana telefonlar geliyor, tebrik ediyorlar. İnşallah faydam olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek için elimizden ne geliyorsa yapalım. Şehit aileleri olur, diğer vatandaşlarımız olur. Bu bizim için bir nimet." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Garnizon Komutan Vekili Baş ile Yeni ailesi, 7'nci Komando Tugay Komutanlığı Taşkısığı Kışlası'ndaki iftar programında gaziler, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

        İftarın ardından Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra İl Müftüsü Mehmet Aşık dua etti.

        Burada konuşan Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, şehit kanlarının ve gazilerin fedakarlıklarının boşa gitmemesi için çok fazla dikkat edilmesi gereken zamandan geçildiğini söyledi.

        Çok daha fazla çalışılması gereken dönemlerden geçildiğine işaret eden Emiroğlu, "Birliğimizi, beraberliğimizi, bir olup diri olmamızı bir an bile bozmayacağımız zamanlardan geçiyoruz. Biz kamu görevlileri, hizmet aşkıyla çalışarak şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Gazilerimizin dualarını alarak yerde bırakmayacağız. Görevimizi yerine getireceğiz." diye konuştu.

        Emiroğlu, şehit babalarıyla oturmanın verdiği gururu, onların gözlerindeki mutluluk gururunu yüreklerinde hissederek çalıştıklarında gaflet ve delaleti bertaraf edeceklerini dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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