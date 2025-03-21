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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Enderun usulüyle teravih kıldırdı

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da Enderun usulüyle teravih kıldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 23:48 Güncelleme: 21.03.2025 - 23:55
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Enderun usulüyle teravih kıldırdı
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        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya'da Enderun usulüyle teravih kıldırdı.

        Enderun usulü teravih namazı, Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'nde, rekat aralarında ilahi, salavat ve tekbirler eşliğinde kılındı.

        Her dört rekatın ardından farklı makamlarda bestelenen ilahiler okundu.

        Teravih namazının ardından dua eden Erbaş, ramazanın rahmet, mağfiret, bereket, iyilik, hayır-hasenat ayı olduğunu söyledi.

        Ramazanın bütün güzellikleri, iyilikleri içinde barındırdığını belirten Erbaş, "Onun için biz yüzyıllardır, '11 Ayın Sultanı' diyoruz. Cenab-ı Hak rahmetinden, mağfiretinden, bereketinden en güzel şekilde istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin." dedi.

        Erbaş, Enderun usulü teravih namazını 7 makamla kıldıklarını dile getirerek, "Ramazan ayı bizim kurtuluş vesilemizdir. Peygamber Efendimiz, 'Allah'ım recep ve şaban aynı bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına ulaştır.' demiştir. Recep ve şaban ayını en güzel şekilde icra ettik ve ramazan ayını da eda ediyoruz. Cenab-ı Hak tamamlayıp bayrama da her birimizi ulaştırsın inşallah. Hepimize hayırlı ömürler nasip eylesin, Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırmasın." şeklinde konuştu.

        Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ramazan ayında 90 bin camimizde iyilik konusunu anlattık. İbadetlerimizi ihmal etmeyelim. Çocuklarımıza güzel örnek olalım. Sabahleyin çocuklarımız bizi namaz kılarken, abdest alırken görerek uyansın. Bu konuda vazifemizi ihmal etmeyelim. Çocuklarımıza namaz kılmalarını tavsiye edelim, alıştıralım, öğretelim. Namaz bizim başımızın tacı, namazsız Müslümanlık olmaz. Allah sizden razı olsun, hep beraber secde, rüku ettik, Allah kabul eylesin. İnşallah kıyamete kadar bizim neslimiz alnı secdeli olur. Cenab-ı Hak camilerden bizleri uzak eylemesin."

        Erbaş, daha sonra cemaatle sohbet etti.

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