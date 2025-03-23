Türk Kızılay Sakarya Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Türk Kızılay Sakarya Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen genel kurulda Kızılay Sakarya İl Merkezi Başkanı Cevdet Koç, tek aday oldu.

Toplantıda konuşan Koç, önceki dönem yapılan çalışmalardan bahsetti.

Ekip arkadaşlarına teşekkür eden Koç, "Biz bu işi sevdik. Yaptıkça da kendini içinde bulduğunuz, derinlemesine sizi çeken bir iş. Özellikle gönüllülerimiz, gençlerimiz ve kadın ekibimiz, her gün yeni bir hikaye yazıyorlar." diye konuştu.

Koç, gönüllüleri tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, 2025'i "eğitim yılı" ilan ettiklerini belirtti.

"Güçlü birey, güçlü toplum ve güçlü Türkiye" sloganını benimsediklerini dile getiren Can, "Güçlü şube, Güçlü Kızılay ve güçlü Türkiye" diyerek 2025 yılında sağlıklı ve güvenli yaşam, afet bilinci eğitimleri, ilk yardım eğitimleri gibi eğitimleri vererek toplumu güçlendireceklerini söyledi.

Afet durumlarında vatandaşların Kızılay yeleğini ve gönüllüsünü görmediği zaman mutsuz ve huzursuz hissettiğini dile getiren Can, "Ne zaman ki Kızılay yeleğiyle afetin en zor anında vatandaşımızın yanında olduğumuzda kendisini mutlu ve huzurlu hissediyor." dedi.

AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Lütfi Bayraktar, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da konuşma yaptı.

Genel kurulda Cevdet Koç, yeniden başkanlığa seçildi.