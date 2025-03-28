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        Kocaelispor ve Sakaryaspor "Marmara derbisi"nde 41. kez kozlarını paylaşacak

        EMRE AYVAZ - Kocaelispor ve Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynayacakları "Marmara derbisi"nde 41. kez karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 11:14 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:14
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        Kocaelispor ve Sakaryaspor "Marmara derbisi"nde 41. kez kozlarını paylaşacak
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        EMRE AYVAZ - Kocaelispor ve Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynayacakları "Marmara derbisi"nde 41. kez karşılaşacak.

        Zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen Kocaelispor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Sakaryaspor'u 31 Mart Pazartesi günü Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda konuk edecek.

        İlk kez 6 Ocak 1974'te Adapazarı Şehir Stadı'nda oynanan ve Sakarya ekibinin 1-0'lık skorla kazandığı maçla başlayan Marmara derbisi, büyük ilgi görüyor.

        Komşu şehirlerin takımları, daha önce 14'ü Süper Lig, 19'u 1. Lig, 3'ü 2. Lig ve 4'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 40 resmi maçta karşılaştı.

        Bu maçların 16'sını Sakaryaspor, 14'ünü Kocaelispor kazanırken, 10 müsabaka ise berabere bitti.

        - Kocaelispor, 42 yıl sonra Sakarya'da kazandı

        İki takımın Sakarya'da oynadığı 20 müsabakada Sakaryaspor, rakibine ilk yenilgisini 12 Aralık 1982'deki Süper Lig maçında 1-0'lık skorla yaşarken, diğer karşılaşmaların 12'sini kazandı, 6 maç ise berabere bitti.

        Ligin ilk yarısında Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda 10 Kasım 2024'te oynanan maçta ise Kocaeli temsilcisi, ezeli rakibini 1-0'lık skorla yendi. Kocaelispor, bu sonuçla Sakaryaspor deplasmanından 42 yıl sonra ilk kez galibiyetle ayrıldı.

        Gol sayısında da ekiplerin eşitliği bulunuyor. İki takım arasında oynanan 40 resmi maçta Sakaryaspor ve Kocaelispor, rakip fileleri 56'şar kez havalandırdı.

        Sakaryaspor, Kocaelispor karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda 5-1'lik skorla elde etti. Kocaelispor ise en farklı galibiyetini 1991-1992 sezonunda 6-2'lik skorla aldı.

        Kocaeli'de oynanan 19 maçta Kocaelispor 11 kez rakibine üstünlük kurarken, 4 müsabakayı Sakarya ekibi kazandı, 4 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 28 Mayıs 2021'de oynanan 2. Lig play-off finalinde ise Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek 1. Lig'e yükseldi.

        - Maç zirveyi ve düşme hattını yakından ilgilendiriyor

        Ligde oynadığı 30 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 39 puan toplayan ve 15. basamakta bulunan Sakaryaspor, alt sıralardan uzaklaşmak için derbiden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

        Yaptığı 30 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 59 puan toplayan lider Kocaelispor ise Sakaryaspor'u yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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