Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere Sakarya'da tepki gösterildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla Saraçhane'de düzenlenen izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine yapılan hakaretlere Sakarya'da tepki gösterildi.

Orhan Camisi'nde cuma namazının ardından bir araya gelen grup adına konuşan Milli İrade Platformu Sakarya İl Başkanı Yahya Bakır, soruşturma kapsamında suçlamalar karşısında idarecilerin ve onları destekleyen siyasi çevrelerin, hukuki zeminde cevap vermek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti suçlayarak ülkeyi kaos ve şiddet girdabına sürüklemek amacıyla kampanya başlattıklarına şahit olduklarını söyledi.

Bakır, şunları kaydetti:

"Bu çevrelerin, yerli ve milli markalarımızı boykot ederek ekonomik saldırılar düzenlemekten güvenlik güçlerimize saldırmaya kadar varan eylemlerle kendi siyasi çıkarları uğruna ülkemizi ateşe atmaktan çekinmediklerini açıkça görüyoruz. 1,5 yıldır Gazze'de gözlerimizin önünde gerçekleşen soykırıma tepki göstermek amacıyla siyonist örgüt İsrail destekçisi şirketleri boykot edenlere destek olmak bir tarafa eleştirenlerin şimdi milli şirketlerimizi boykot etmeleri manidardır.