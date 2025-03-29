Sakarya'da havadan trafik denetimi yapıldı

Sakarya'da Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında dron destekli denetimlerde 50 araca 54 bin 346 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram trafik tedbirleri kapsamında D-100 kara yolu Ankara istikametinde dron destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde "emniyet kemeri kullanmamak"tan 42, "seyir halinde cep telefonu kullanmak"tan 4 ve "sis ve yağmur olmayan havalarda sis farlarını kullanmak"tan 4 olmak üzere toplam 50 araca 54 bin 346 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.