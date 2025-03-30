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        Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da bayram namazı kılındı

        Sakarya, Zonguldak, Düzce, Karabük, Kocaeli ve Bartın'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:32 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:32
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        Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da bayram namazı kılındı
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        Sakarya, Zonguldak, Düzce, Karabük, Kocaeli ve Bartın'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şeyh Edebali Camisi'ne gelenler namaz öncesinde vaaz dinledi.

        Dua edilmesinin ardından bayram namazını kılan cemaat tekbir getirdi, okunan hutbeyi dinledi.

        Camiden çıkan vatandaşlar, bayramlaştı.

        - Zonguldak

        Zonguldak Uzun Mehmet Camisi'nde saf tutan cemaat, namazın ardından okunan hutbeyi dinledi, tekbir getirdi.

        Dua sonrası cami içerisinde halka oluşturan vatandaşlar, bayramlaştı.

        - Düzce

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayanlar, Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı için bir araya geldi.

        Sabah namazının ardından camiye gelenler, bayram namazını kılmalarının ardından hutbeyi dinledi, duaya iştirak etti.

        Cami çıkışında birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

        - Karabük

        Karabük'te yaşayanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

        Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'ne gelen cemaat, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, dua etti,

        İsrail'in saldırıları altında zor şatlarda ramazan ayını geçiren Gazze'deki Filistinlilerin kurtuluş ve zaferi için eller semaya açıldı.

        Namazın ardından ibadethane dışında toplu bayramlaşma yapıldı.

        - Kocaeli

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı için tarihi Fevziye Camisi'nde saf tuttu.

        Çocukların da aralarında bulunduğu cemaat, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun verdiği hutbeyi dinledi.

        CHP Kocaeli Milletvekili Özgür Harun Yıldızlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ile müftü Sönmezoğlu, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

        - Bolu

        Bolu'da Ramazan Bayramı namazı için vatandaşlar camileri doldurdu.

        Kent merkezindeki tarihi Yıldırım Bayazıt Camisi'ne gelenler okunan hutbeyi dinledi. Daha sonra bayram namazını eda eden cemaat, cami çıkışında bayramlaşma yaptı.

        Bu arada Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde eğitim gören Sudanlı öğrenciler de bayram namazını Yeşil Cami'de kaldı.

        Yöresel kıyafetler giyerek camiye gelen üniversite öğrencileri, cami çıkışında bayramlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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