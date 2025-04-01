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        Sakarya'da 1 ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 41 kişi tutuklandı

        Sakarya'da son 1 ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 213 şüpheliden 41'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 20:27 Güncelleme: 01.04.2025 - 20:27
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        Sakarya'da 1 ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 41 kişi tutuklandı
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        Sakarya'da son 1 ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 213 şüpheliden 41'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-31 Mart tarihlerinde uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik 177 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda yakalanan 213 şüpheliden 41'i tutuklandı.

        Aramalarda 4 kilo 936 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 163 gram kubar esrar, 220 gram kokain, 108 sentetik hap, 20 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 27 kök kenevir, 28 gram kenevir tohumu, 6 hassas terazi, 34 uyuşturucu kullanma aparatı, 174 bin 315 makaron (filtreli sigara kağıdı), 260 paket kaçak sigara, 30 elektronik sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 2 tabanca, 50 tabanca fişeği, tabanca susturucusu, 4 sahte pasaport, sahte plaka, 13 cep telefonu, flash bellek, bilgisayar ve motosiklet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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