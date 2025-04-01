Sakarya'da 1 ayda düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 41 kişi tutuklandı

Aramalarda 4 kilo 936 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 163 gram kubar esrar, 220 gram kokain, 108 sentetik hap, 20 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 27 kök kenevir, 28 gram kenevir tohumu, 6 hassas terazi, 34 uyuşturucu kullanma aparatı, 174 bin 315 makaron (filtreli sigara kağıdı), 260 paket kaçak sigara, 30 elektronik sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 2 tabanca, 50 tabanca fişeği, tabanca susturucusu, 4 sahte pasaport, sahte plaka, 13 cep telefonu, flash bellek, bilgisayar ve motosiklet ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-31 Mart tarihlerinde uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik 177 operasyon düzenlendi.

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