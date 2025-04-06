Geyve'de yangın çıkan çelik konstrüksiyon ev kullanılamaz hale geldi
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan çelik konstrüksiyon ev kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan çelik konstrüksiyon ev kullanılamaz hale geldi.
Sabırlar Mahallesi Kayadibi Sokak'ta İ.T'ye ait çelik konstrüksiyon evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.