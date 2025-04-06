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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Hava Kalitesini İyileştirme Projesi" kapsamında 5 ilçede 250 haneye ücretsiz şekilde doğalgaz hattı ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 16:15 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:19
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Hava Kalitesini İyileştirme Projesi" kapsamında 5 ilçede 250 haneye ücretsiz şekilde doğalgaz hattı ulaştırdı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 300 haneye doğalgaz ulaştırmayı hedefleyen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca desteklenen projenin 2'nci etabı kapsamında Adapazarı, Serdivan, Arifiye, Erenler ve Akyazı olmak üzere 5 ilçede 250 haneye doğalgaz ulaştırıldı.

        Evlerine doğalgaz tesisatı ulaştırılan vatandaşlar, belediyeye hizmetten dolayı teşekkür etti.

        Çalışmalarda tesisat, petek/doğalgaz sobası döşenmesi ve kombi montajı olmak üzere tüm işlemler devam ediyor.

        - Pamukova'da 5 bin 200 metrelik altyapı projesi devam ediyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Paşalar, Üçevler ve Karapınar mahallelerinde kesintisiz içme suyu sağlanması için 5 bin 200 metrelik altyapı çalışmasını sürdürüyor.

        Bin 200 metrelik kısmın tamamlandığı projede abone bağlantıları yenilenirken, su kesintilerinin önüne geçmek için Karapınar Mahallesi'ne su deposu inşa edildi.

        SASKİ'den yapılan açıklamada, projede eskiyen hatlar yenilenirken, kaçaklar ise tespit edilip engellenerek altyapı güçlendirilmesinin yapıldığı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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