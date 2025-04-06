Bakan Tunç, Sakarya'da adliye binası inşaatını inceledi, Valiliği ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya Adliyesi Hizmet Binası inşaat alanında incelemelerde bulundu, Valiliği ziyaret etti.

Bakan Tunç, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde yapımı devam eden Sakarya Adliyesi Hizmet Binası şantiyesine geldi.

Burada Tunç'u, Sakarya Valisi Rahmi Doğan​​​​​​​, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve protokol üyeleri karşıladı.

Adli ve idari yargının bir arada faaliyet göstereceği binanın inşaat alanında incelemelerde bulunan Tunç, yetkililerden bilgi aldı.

Valiliği de ziyaret eden Tunç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Rahmi Doğan ile makamında görüştü.