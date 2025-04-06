Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Bakanlar Tunç ve Uraloğlu, Sakarya'da düğün törenine katıldı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un kızı Şeyma Yavuz ile Sefa Bayraktar'ın, Sakarya'da yapılan düğün merasimine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 22:47 Güncelleme: 06.04.2025 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlar Tunç ve Uraloğlu, Sakarya'da düğün törenine katıldı
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un kızı Şeyma Yavuz ile Sefa Bayraktar'ın, Sakarya'da yapılan düğün merasimine katıldı.

        Yavuz'un kızı Şeyma Yavuz ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Sefa Bayraktar, Adapazarı ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

        Düğün merasimine, çiftin anne babası ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, Grup Başkan vekilleri Abdülhamid Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti'li bazı milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        45 dakikada Talisca resitali!
        45 dakikada Talisca resitali!
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        Kadıköy'de Talisca fırtınası!
        Kadıköy'de Talisca fırtınası!
        İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı
        İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci tutuklandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci tutuklandı
        Yazı beklerken kış geldi
        Yazı beklerken kış geldi
        Narin’in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
        Narin’in son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Errol Musk, oğlu Elon hakkında konuştu
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        Deve paniği! Ezilme tehlikesi yaşandı
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        İngiltere'de "çay saati" nasıl doğdu?
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı

        Benzer Haberler

        Bakan Tunç, Sakarya'da adliye binası inşaatını inceledi, Valiliği ziyaret e...
        Bakan Tunç, Sakarya'da adliye binası inşaatını inceledi, Valiliği ziyaret e...
        Adalet Bakanı Tunç, Sakarya Adalet Sarayı inşaatında incelmelerde bulundu
        Adalet Bakanı Tunç, Sakarya Adalet Sarayı inşaatında incelmelerde bulundu
        Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 5 ölü, 6 yaralı (2)
        Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 5 ölü, 6 yaralı (2)
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 5 ölü, 6 yaralı/ Yeniden
        Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 5 ölü, 6 yaralı/ Yeniden
        Dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyi bıçakladı
        Dini nikahla birlikte yaşadığı kişiyi bıçakladı