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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, ilk yılını değerlendirdi

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek ilk yılını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 21:06 Güncelleme: 07.04.2025 - 21:10
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, ilk yılını değerlendirdi
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek ilk yılını değerlendirdi.

        Büyükşehir Belediye binası meclisinde yapılan toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Alemdar, hayata geçirilen projeler ile yapılacak yatırım ve projelerden bahsetti.

        Şeffaflığın önemine değinen Alemdar, tüm siyasetçilerin görevinin en iyisini yapmak ve siyasetin en önemli özelliğinin insana hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

        Şehre verilen her hizmetin kıymetli olduğunu belirten Alemdar, bugüne kadar Sakarya'ya hizmet etmiş herkese şükranlarını sundu.

        Alemdar, su fiyatlarında indirim yaptıklarını hatırlatarak, 30 büyükşehir arasında 15 ila 20. sırada olmayı hedeflediklerini söyledi. Alemdar, ayrıca içme suyu hatları altyapı revizyon çalışmalarına ilişkin de bilgiler verdi.

        Toplu taşımada yapılan ve yapılacak olan projelerden bahseden Alemdar, Adapazarı-Serdivan hafif raylı sistemi projesinin ve otobüs filolarını yenileme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

        Alemdar, şehir merkezi ve ilçelerde süregelen refüj, peyzaj ve aydınlatma çalışmalarıyla asfalt çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

        Maden Deresi'nde bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ve ilgili kurumlarla görüşmeler yapıldığını bildiren Alemdar, mağarayla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Alemdar, gençlerin kültür, eğitim, bilim ve spor alanlarında her türlü imkana sahip olmaları için çalıştıklarını dile getirerek, tüm ilçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak doğrultuda kapalı spor salonları projelerinin de hayata geçeceğini ifade etti.

        Sahipsiz hayvanların sadece bir kesimin değil bütün kesimin ortak değer noktası olduğunu söyleyen Alemdar, "Pati İzi Projesi" ve "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü" projesiyle sahiplendirme noktasında Sakarya'nın, Türkiye'de önemli noktaya geldiğini anlattı.

        Alemdar, Sapanca Gölü'nün tüm insanlığın mirası olduğunu vurgulayarak, burayı korumak mecburiyetinde olduklarına işaret ederek, "İlk günden beri ifade ediyoruz, Sapanca kişilere ait değil, hepimize ait. Sapanca, özellikle Sakarya'nın ama genelde tüm insanlığın mirasıdır. Bu mirası korumak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

        Sapanca'nın şehrin en önemli turizm bölgesi olduğuna değinen Alemdar, doğal güzelliklere ve şehrin tek içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ne sahip çıkmak için tüm çalışmaları yaptıklarını belirtti.

        Alemdar, "Dirençli Şehir" sloganıyla kentsel dönüşüme önem verdiklerini belirterek, "Bununla ilgili her türlü riske hazır olduğumuzu, ödenmesi gereken her bedeli de ödemeye hazırlıklı olduğumuzu da her seferinde söyledim. Çünkü şunu söylüyorum, biz hiçbir insanımızın burnu kanasın istemiyoruz. Biz hiçbir insanımızın canı da malı da yansın istemiyoruz." şeklinde konuştu.

        Tığcılar bölgesindeki 3 etaplı kentsel dönüşüm projesinin, bakanlığın hazırlamış olduğu takvim doğrultusunda başlayacağını aktaran Alemdar, "Bizim niyetimiz küçük hesaplar peşinde koşmak değil, biz büyük hesaplar yapıyoruz. O büyük hesap, 'insanı yaşar, devleti yaşat'" ifadelerini kullandı.

        Siyasi ayrım yapmadan tüm ilçelere hizmet ettiklerini vurgulayan Alemdar, sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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