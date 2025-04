Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, ilk yılını değerlendirdi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, basın mensuplarıyla bir araya gelerek ilk yılını değerlendirdi.

Büyükşehir Belediye binası meclisinde yapılan toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Alemdar, hayata geçirilen projeler ile yapılacak yatırım ve projelerden bahsetti.

Şeffaflığın önemine değinen Alemdar, tüm siyasetçilerin görevinin en iyisini yapmak ve siyasetin en önemli özelliğinin insana hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

Şehre verilen her hizmetin kıymetli olduğunu belirten Alemdar, bugüne kadar Sakarya'ya hizmet etmiş herkese şükranlarını sundu.

Alemdar, su fiyatlarında indirim yaptıklarını hatırlatarak, 30 büyükşehir arasında 15 ila 20. sırada olmayı hedeflediklerini söyledi. Alemdar, ayrıca içme suyu hatları altyapı revizyon çalışmalarına ilişkin de bilgiler verdi.

Toplu taşımada yapılan ve yapılacak olan projelerden bahseden Alemdar, Adapazarı-Serdivan hafif raylı sistemi projesinin ve otobüs filolarını yenileme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Alemdar, gençlerin kültür, eğitim, bilim ve spor alanlarında her türlü imkana sahip olmaları için çalıştıklarını dile getirerek, tüm ilçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak doğrultuda kapalı spor salonları projelerinin de hayata geçeceğini ifade etti.

Sapanca'nın şehrin en önemli turizm bölgesi olduğuna değinen Alemdar, doğal güzelliklere ve şehrin tek içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ne sahip çıkmak için tüm çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Alemdar, "Dirençli Şehir" sloganıyla kentsel dönüşüme önem verdiklerini belirterek, "Bununla ilgili her türlü riske hazır olduğumuzu, ödenmesi gereken her bedeli de ödemeye hazırlıklı olduğumuzu da her seferinde söyledim. Çünkü şunu söylüyorum, biz hiçbir insanımızın burnu kanasın istemiyoruz. Biz hiçbir insanımızın canı da malı da yansın istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Tığcılar bölgesindeki 3 etaplı kentsel dönüşüm projesinin, bakanlığın hazırlamış olduğu takvim doğrultusunda başlayacağını aktaran Alemdar, "Bizim niyetimiz küçük hesaplar peşinde koşmak değil, biz büyük hesaplar yapıyoruz. O büyük hesap, 'insanı yaşar, devleti yaşat'" ifadelerini kullandı.

Siyasi ayrım yapmadan tüm ilçelere hizmet ettiklerini vurgulayan Alemdar, sunumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.